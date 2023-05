¿En democracia basta dialogar o es necesario llegar a acuerdo? Por cierto, tener la capacidad escuchar con respeto auténtico, es importante. Se puede convencer, superar prejuicios y detectar coincidencias y discrepancias.

Pero no es el desde de una democracia sana. Dialogar hasta que duela no es suficiente. Llegar a acuerdos sí es un desde. Es la forma de que más personas sientan como propias las normas. Y es lo que da estabilidad, no pétrea, por cierto, al marco de vida en común.

Acordar tiene como ejercicio previo el diálogo, pero es más que eso. Es buscar un punto medio unas veces, o cuando menos un punto que en algo se aleja de mi ideal, para que sea aceptable para todos, aunque no satisfaga 100% a nadie.

Tratando de ver esperanza, destacaría que desde el FA el consejero electo Yerko Ljubetic reconozca que en el fracaso de la Convención pesó la falta de voluntad de construir un acuerdo más allá de la entonces mayoría progresista y que el también consejero electo Luis Silva califique de mala su entrevista al DF donde dijo “por qué cresta tenemos que llegar a acuerdos con la minoría” y sostenga están dispuestos a escuchar y a incorporar al otro al debate. Desde el 7 de junio sabremos si ambos sectores cumplen.

Acordar requiere visión y generosidad, porque en el acuerdo se cede. Tanto duele como satisface. Es lo que no hizo la mayoría de izquierda en la pasada convención y es lo que tienen la oportunidad de hacer los consejeros recién electos.

De eso dependerá en parte el resultado este 17 de diciembre y su permanencia en el tiempo.