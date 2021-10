Este domingo, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, conversó con el panel de Tolerancia Cero acerca de la contingencia nacional y política, y cómo el mundo empresarial ve el futuro de nuestro país.

En la instancia, el empresario admitió que se debe aumentar la carga tributaria para lograr la inclusión social y una economía que alcance el desarrollo, distanciándolo de la propuesta del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Además, señaló que para las próximas elecciones presidenciales se siente más cercano a la carta oficialista, Sebastián Sichel.

1. “Lo que tiene que buscar cualquier candidato es moderarse al centro”

“Creo que hoy día las elecciones están absolutamente abiertas. Yo honestamente creo que es muy importante que el país se desenvuelva en un escenario donde los valores de la libertad, los valores del crecimiento, los valores de la integración, los valores de la inclusión estén más presentes. En ese sentido, lo que tiene que buscar cualquier candidato es moderarse al centro“.

2. “Me siento más cercano a Sebastián Sichel”

“Me siento más cercano a Sichel. Pienso que finalmente en esta campaña los candidatos que quieran realmente llevar adelante un programa, un proyecto de desarrollo, van a tener que moderarse, ya sea Sichel, Kast, Provoste o Boric. Tengo algunas diferencias con José Antonio Kast, por ejemplo, hoy día Chile tiene demandas sociales de las que nos tenemos que hacer cargo. El 25 de octubre hubieron 1.200.000 personas que manifestaron pacíficamente demandas en salud, en educación, en pensiones, en acceso a la vivienda y esas demandas se resuelven a través de una infinidad de ecuaciones que hay que hacer. Ahí, la diferencia con Kast es que en materia de impuestos, en algún minuto, vas a tener que definir cómo nos hacemos cargo“.

3. “La única manera de que los países logren el desarrollo es a través de la protección social”

“Chile necesita hoy día ir al desarrollo. La única manera de que los países logren el desarrollo, y pongo el caso de España, es a través de que haya protección social. La protección social se logra de muchas maneras: se logra a través de una protección directa, buenos servicios en salud, mejor educación, mejores pensiones y mucho más dignas, y también se logra a través de desarrollo, crecimiento, inclusión social y con una forma de cambiar la forma de relacionarnos”.

4. “En la Convención hay señales de instaurar un esquema político que no nos representa a todos”

“La Constitución tiene que ser escrita entre todos y para todos. Hasta el momento, la Convención está dando señales que no es así. Me preocupan señales que son indicadoras de una posición de instaurar un esquema político que no nos representa, probablemente, a todos los ciudadanos”.

5. “En un gobierno de Gabriel Boric las personas perderían la confianza”

“Yo creo que más que los empresarios, las personas perderían la confianza en un eventual gobierno de Gabriel Boric, y cuando las personas pierden la confianza no invierten. Eso ocurre en Argentina, aquí al lado. Eso ocurre en algunos países que llegaron a ser los primeros países de Latinoamérica y hoy día son los últimos, y ese tipo de situaciones pone en riesgo el terreno fértil que necesitan los inversionistas para poderse desarrollar“.