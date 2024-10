Mirosevic y su candidatura presidencial: “No me digan que me adelanto si la derecha está corriendo sola hace mucho tiempo”

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario señaló que “la derecha está completamente desplegada haciendo campaña”. “En mi sector hay resignación y pesimismo, y hay que salir de ahí. Nosotros queremos aportar con esta candidatura a salir de ese pesimismo”.

El diputado Vlado Mirosevic abordó los cuestionamientos tras el lanzamiento de su candidatura presidencial, afirmando que “la derecha está corriendo sola hace mucho tiempo, así que no me digan que me adelanto”.

El sábado recién pasado, el parlamentario del Partido Liberal hizo oficial su candidatura para las elecciones de 2025, convirtiéndose así en el primer representante del oficialismo en entrar en la carrera por La Moneda.

Desde su sector, diversas voces destacaron la aparición de nombres y respaldaron una eventual primaria. Sin embargo, también surgieron críticas, especialmente por anunciarla en un mes marcado por las elecciones municipales y regionales.

¿Qué dijo Mirosevic?

En entrevista con CNN Chile Radio, Mirosevic partió revelando las razones que lo llevaron a lanzarse en la carrera presidencial. “La primera es queremos poner en el centro una conversación que está radicalmente ausente en Chile: el proyecto país. En Chile No hay proyecto país, no hay un norte, no se sabe para dónde vamos”.

Lee también: Fiscal general de Venezuela afirma que el presidente Boric es un “agente de la CIA”

“Lo segundo es que yo estoy angustiado con que Chile esté triste, hay que cambiar el ánimo del país. No vamos a llegar a ninguna parte como estamos. (…) Ya lo decía la presidenta (Michelle) Bachelet, estamos en un ambiente tóxico y eso no nos hace bien, ya que para construir un proyecto país necesitamos un ánimo distinto”, agregó.

En esta línea, afirmó que el país se acostumbró a un “cierto desorden” del sistema político. “Necesitamos una mejor política, porque la política está por el suelo, y eso no nos hace bien (…). Si quieres ser un país serio no puedes tener mala política. No existe esa combinación. No conozco a ningún país que le vaya bien y tenga malos políticos”.

#CNNChileRadio | Vlado Mirosevic y las críticas por el lanzamiento de su candidatura presidencial: “No me digan que me adelanto si la derecha está corriendo sola hace tanto tiempo”. 📡 Sigue la señal en https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/uC6Clk2czl — CNN Chile (@CNNChile) October 14, 2024

Sobre las críticas que apuntan a que se apresuró con su candidatura, sostuvo que “la derecha está completamente desplegada haciendo campaña. Ellos están en una carrera solitaria. En mi sector hay resignación y pesimismo, y hay que salir de ahí. Nosotros queremos aportar con esta candidatura a salir de ese pesimismo”.

“Entonces no me digan que me adelanto si está la derecha corriendo sola hace cuánto tiempo. Al revés, lo que necesitamos en el oficialismo es que haya liderazgos con ganas, que propongan ideas y que le pongan, ojalá, a nuestro sector una amplitud”, dijo el diputado liberal, quien recalcó que no viene “a pelear con nadie, al revés, queremos sacar a Chile un poco esa tristeza que nos tiene ya bien agotados. Que florezcan todas las candidaturas, ya nos encontraremos en primaria y tendremos un debate de altura”.

Mira la entrevista completa