Hay series de TV que tienen, todas, un mismo significado. Menciono 3 extranjeras: The Walking Dead; Don’t Look Up; The Returned ¿Qué tienen en común?

Una es sobre una epidemia de zombies que asola el planeta. Otra es sobre un meteorito a punto de chocar con la Tierra. La tercera es sobre niños que desaparecen súbitamente y algunos vuelven a aparecer más tarde.

Todas tienen el mismo mensaje, en forma de pregunta: si se viene una amenaza global -zombis, meteorito o desapariciones de niños- ¿seguimos comportándonos como humanos apegados a las leyes, empáticos, deseosos de disfrutar la vida? ¿O nos convertimos por el miedo en peores que zombis; nos deshumanizamos haciendo lo indecible, importando un bledo lo que le pase al vecino?

Esa pregunta es válida hoy: ¿qué tan sólidos son los principios democráticos, como para respetarlos cuando la seguridad nos parezca débil, o cuando la guerra vuelve a ser noticia en tres continentes?

¿Preferimos canjear libertad por seguridad, o intentamos dialogar, ceder si corresponde y unirnos en esa materia, para hacernos merecedores de ambas, de la seguridad y la libertad?