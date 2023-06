En el último discurso del presidente Boric escuchamos muchas veces “impuesto” y “reforma tributaria”, y escuchamos muy pocas veces la palabra “crecimiento”.

La verdad es que es una palabra que ha quedado en el olvido, sobre todo en el olvido de un sector del país que incluso ha planteado el decrecimiento, hay partes de la izquierda que han planteado la necesidad de decrecer.

Me parece que es de extrema peligrosidad el olvidarnos de la palabra crecimiento porque no hay que olvidar un punto central: cada punto de crecimiento significa casi mil millones de dólares, es decir, los países se desarrollan no a costa de cobrar impuestos, sino que se desarrollan a costa de crecer.

La reforma tributaria puede ser importante, no digo que no lo sea, que paguen los que tengan que pagar y que no están pagando, que haya equidad tributaria, todo eso es necesario; pero la función principal de un gobierno y un ministro de Hacienda es buscar cómo crecemos, y es una palabra que lamentablemente ha quedado olvidada en el país.

Yo me contentaría con que en la próxima Cuenta Pública al menos se equilibre la cantidad de veces que el presidente hable de reforma tributaria y de impuestos y de la palabra crecimiento.

Ya con eso, estaremos por lo menos habiendo subido un escalón.