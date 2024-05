Minuto de confianza de Mónica Rincón: “Protege a tu hija. No, educa a tu hijo”

En su minuto de confianza en Tolerancia Cero, nuestra panelista aborda el caso de la investigación por la denuncia de un grupo de alumnas del colegio Saint George que fueron desnudadas digitalmente a través del uso de Inteligencia artificial.

Un niño debería llegar alegre o tranquilo a su colegio, más allá de la levantada temprano, de que no te guste un ramo o profesor. Pero ¿asustados, angustiados, aterrados?

Es lo que hemos visto en estos días en que supimos que, tras la denuncia de padres en tribunales, la Fiscalía ha iniciado una investigación por la denuncia de un grupo de alumnas del colegio Saint George que fueron desnudadas digitalmente a través del uso de Inteligencia (que mal usada esta palabra) Artificial.

Protege a tu hija. No, educa a tu hijo. Ese debiera ser el énfasis. Y que las familias nos cuestionemos qué estamos enseñando.

¿Qué pasa en ése y en todos los colegios? Los invito a pensar si no conocen un caso de acoso activo o de ese que cancela y deja apartado a un niño o niña, de agresiones desde un empujón a otras más graves. Compañeros de sus hijos que dejaron de ir y un día desaparecieron para siempre de la sala. No es tema nuevo, pero antes normalizábamos el maltrato entre pares.

Nada de esto es “cosa de niños”. Y menos por cierto, desnudar digitalmente a alumnas de entre 11 y 17 años. Es gravísimo y su alcance con las redes sociales se multiplica.

Más allá de este caso, sabemos es que muchos establecimientos reaccionan lento o mal. Algunos dicen “es que no tenemos los equipos profesionales adecuados” y eso no puede ser excusa. Porque si nadie entendería que se abra un colegio sin baños, tampoco debería ser normal que se haga sin los profesionales adecuados. Este tema debiera movilizar a las autoridades.

No podemos quedar indiferentes hasta que sea nuestro hijo el agresor o el agredido.