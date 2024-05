Minuto de confianza de Daniel Mansuy: “Sueño con esa épica nacional en la que nos pongamos de acuerdo para privilegiar y priorizar a los niños”

El panelista de Tolerancia Cero abordó la situación del colegio Eduardo Llanos de Iquique

Vamos a hablar de educación también.

El colegio Eduardo Llanos de Iquique comunicó esta semana que se iba a adelantar la hora de salida del colegio, una escuela municipal, por problemas de seguridad. O sea, por seguridad había mucho asalto alrededor del colegio, por tanto tanto por alumnos como funcionarios y apoderados, se iba a adelantar la hora, lo que significa, para decirlo muy bien simple, que los niños, que los estudiantes, que los escolares pagan el pato tal como lo pagaron en pandemia cuando sufrieron los mayores costos de los cierres y de las cuarentenas.

Llevamos semanas y probablemente nos falten muchas semanas, digamos, y muchos meses discutiendo el CAE, tema muy importante, no lo pongo en duda, pero, no será el momento de tener un acuerdo y un consenso nacional, quizás una épica incluso, soñar es gratis, respecto de que no puede ser que frente a cada problema social reduzcamos los tiempos de aprendizaje de los niños que ya han sufrido tanto en los últimos años, ¿no será momento de ponernos de acuerdo en que esa es la prioridad nacional y de que los problemas sociales graves, por cierto, como la seguridad, hay que resolverlos en atención a que los niños puedan recibir la educación que merecen y que necesitan y a la que tienen derecho.

Soñar es gratis, sueño con ese consenso, sueño con esa épica nacional en la que nos podamos poner de acuerdo para privilegiar y priorizar a los niños que tienen que estudiar y tienen tanto que aprender.