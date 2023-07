Ha sido larga la curva de aprendizaje y esta semana el presidente Gabriel Boric lanzó una frase sobre que una parte de él quería derrocar al capitalismo.

Más allá de la discusión teórica que se ha dado, digamos, de que los países donde no hay capitalismo no tienen una política ni una sociedad muy estimulantes, me interesaba llamar la atención sobre lo siguiente: El presidente, a estas alturas, ya con casi un año y medio en el cuerpo de presidencia, con dos años y medio muy difíciles por delante, después de dos derrotas electorales en el cuerpo, me parece que ya debería estar en tiempos de aprender que tiene que ser capaz de distinguir lo que él personalmente puede pensar o aspirar en el mediano o largo plazo, digamos en sus sueños, y lo que, como presidente, jefe de Estado y jefe de Gobierno puede hacer.

Me parece que en esa confusión el presidente ha cometido este error, como muchos otros, porque si no es capaz de fijar una orientación clara y definida para lo que le queda de gobierno y tratar de ordenar a sus filas -porque esta ha sido una administración extraordinariamente difícil- se le va a hacer muy complicado revertir su situación actual.

Estas son frases que él podría guardarse para él, podrá comentarlas con sus amigos, pero en cuanto presidente me parece que a él mismo no lo ayudan en absolutamente nada.