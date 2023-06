Tras la finalización de la segunda Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a los acuerdos que se están desarrollando entre el Gobierno y la oposición en materia tributaria, seguridad y pensiones. “El presidente ha sido insistente, ha reiterado los desafíos que tenemos, las cosas pendientes, las deudas y los temas que todavía no se resuelven, especialmente los debates que hemos desarrollado durante este año que aún no dan frutos y que tenemos la oportunidad de resolver y que no heredemos a un próximo gobierno“, sostuvo la secretaria de Estado. Asimismo, Tohá indicó que “el obstáculo está en nuestra discordia, en nuestra dificultad para ceder y encontrar caminos. El presidente ha dicho algo fundamental, que probablemente estas reformas, para ver la luz, lo debía hacer sobre la base de que nadie quede totalmente contento, que todos tengan que ceder algo”.