Este jueves, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó los detalles del informe final del Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal (Pacto Fiscal) tras prolongadas negociaciones con representantes de partidos políticos.

Dentro de los 36 acuerdos alcanzados para impulsar el crecimiento, se incluyen medidas destinadas a agilizar los permisos para inversiones, reducir la informalidad y fomentar la diversificación productiva.

No obstante, en una conversación con CNN Chile, el ministro expresó su preocupación, mencionando que si esta propuesta no se aprueba, habrá compromisos que estaban en el programa de Gobierno del presidente Gabriel Boric, particularmente en áreas como seguridad o salud, que no se podrán cumplir.

Si esta discusión no llega a buen puerto, “hay cierto esfuerzo que no se va a poder cumplir“, expresó.

Además, explicó que el pacto no es un producto de una ideología o de un programa, sino que está relacionado con las necesidades de las personas.