La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, valoró positivamente el acuerdo que se alcanzó en el Congreso entre la Comisión de Trabajo y la titular de la cartera, María José Zaldívar, quienes establecieron presentar indicaciones al proyecto de ley “Crianza Segura”.

“Ganamos todas la mujeres de Chile. Como ex parlamentaria estaba segura que se iba a lograr llegar a un acuerdo en un tema tan sensible como era este. Ha sido una gran noticia. Las mujeres lo necesitaban”, sostuvo la secretaria de Estado en conversación con CNN Chile.

Las indicaciones acordadas buscan crear una licencia médica preventiva parental por tres meses para madres cuyo postnatal haya vencido durante la pandemia. Licencia que estará a cargo de la respectiva Isapre o Fonasa, según corresponda.

Zalaquett, quien se sumará a la Mesa Social COVID-19, adelantó que “incorporemos un enfoque de género” y que su meta es que “ninguna mujer quede atrás después de esta pandemia”. Además, señaló que el consejo consultivo que conformará para llevar adelante políticas desde el ministerio será una “mesa amplia, transversal, con mujeres de gran trayectoria y multidisciplinaria”.

Se declara feminista

Consultada por su opinión sobre el polémico video de la campaña “Cuenta Conmigo” publicado a fines de mayo y que terminó siendo eliminado, la ministra aseguro que “la línea editorial del Sernameg es que va a pasar por protocolo”.

También entregó otras definiciones tanto personales como del ministerio que encabeza. “Me defino como feminista si entendemos como feminismo un trabajo arduo por construir una sociedad más justa, donde realmente exista igualdad de oportunidades y derechos para las mujeres”.

“En ese concepto me defino feminista y siempre me he definido feminista, porque creo que si aspiramos a construir una sociedad más justa tenemos que erradicar esas desigualdades que existen”, expresó.

Lastesis y movimientos sociales

Zalaquett también entregó su opinión sobre la performance de Lastesis: “He postulado que los movimientos sociales han jugado, juegan y seguramente van a seguir jugando un rol muy importante para mover la aguja en muchos materias. El colectivo Lastesis ha visibilizado un drama que nos duele a todas las mujeres y tiene reconocimiento internacional, por lo tanto creo que es una expresión artística, tiene un valor en sí misma”.

Sobre la querella que realizó Carabineros contra el colectivo, la ministra manifestó que “me reuní con la general Robles, este ministerio trabaja mucho con Carabineros, los que cumplen un rol importantísimo en ayudarnos a combatir la violencia y acudir en ayuda de las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar”.

“Lo que yo entiendo, y así me lo explicó la general, esta no es una denuncia contra el colectivo Lastesis, sino una denuncia contra un hecho puntual y eso ya esta en tribunales. No me corresponde referirme a mí como ministra a una situación que está en tribunales”, complementó.

Aborto y matrimonio igualitario

Otro de los lineamientos que entregó la titular de la cartera fue sobre la interrupción del embarazo. Al respecto, aseguró que “es una discusión que Chile ya dio. Hoy tenemos una ley y existen las tres causales, creo que ya se zanjó ese tema“.

Consultada por su opinión personal, respondió que “mi deber como ministra de la Mujer es que todas las mujeres que requieran utilizar lo que la ley les proporciona debe tener todas la garantías” y que “soy una mujer que siempre va defender la vida“.

Finalmente, sobre la posibilidad de avanzar en el matrimonio igualitario y en temáticas que incluyan a las diversidades sexuales, aseguró que “hoy no están en nuestro programa de gobierno”, aunque “va ser un ministerio de puertas abiertas”.