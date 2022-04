La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, participó en la más reciente edición de Tolerancia Cero, donde abordó la discusión que se mantiene en torno a un eventual quinto retiro de fondos de pensiones y la postura del Ejecutivo, que busca que se apruebe su propuesta de retiro acotado o “retiro responsable”.

La vocera del Gobierno atendió las inquietudes que existen en torno al debate parlamentario que se concretará mañana en la Cámara de Diputadas y Diputados, así como los cuestionamientos que se han hecho contra la actual administración por su insistencia en focalizar la iniciativa, pese a haber respaldado los primeros cuatro retiros de fondos previsionales, mientras eran oposición en el Congreso.

Bajo ese contexto, Vallejo respaldó la iniciativa oficialista asegurando que “nosotros asumimos como Gobierno en un escenario bien complejo. No solamente por lo que se arrastra de la pandemia, la situación económica, sino que también por una ciudadanía que se ha levantado”.

A continuación, revisamos los 5 momentos clave de la ministra Vallejo en Tolerancia Cero:

1. “Es una política que sí bien es muy popular, no es lo más responsable ahora”.

“Comprendemos las expectativas que tenía y que tiene la ciudadanía respecto al tema de los retiros, pero creo que es una política que si bien es muy popular, no es lo más responsable ahora. Por eso insisto, nosotros como Gobierno tenemos que preocuparnos de que las medidas que adoptamos y las que aprueba el Congreso, atienda las necesidades de las personas, como al mismo tiempo eviten que mañana tengan que pagar mañana a precio de oro el pan, el aceite o algún insumo de necesidad básica”.

“Yo entiendo que pueda traer ciertos costos, pero por eso nuestro esfuerzo, nuestra tarea, y por eso estamos desplegados por las regiones, es ir a conversar con nuestra gente, con la ciudadanía, con las personas y hablar, no solamente del Plan Chile Apoya (…), también este proyecto alternativo al quinto retiro. En ese diálogo social, nosotros pensamos que construimos, de manera responsable, en función de nuestros principios y siempre transmitiendo que estamos acá para hacer cambios estructurales y en eso la reforma de pensiones juega un rol central”.

2. “En el último retiro era evidente que la situación económica no era la misma que hoy día”.

“Creo que no (respecto a si fueron irresponsables los retiros anteriores). Nosotros tuvimos una discusión que fue dada en cuatro oportunidades sobre los retiros, como medida contingente y desesperada. La primera, en una situación muy crítica de la pandemia, con confinamiento generalizado, donde había negocios que no estaban funcionando, donde los trabajadores y trabajadoras no podían ir a trabajar y luego, claro, hubo un avance desde el punto de vista de la economía y de la pandemia”.

“En el último era evidente que la situación económica no era la misma que hoy día y era una acción desesperada ante la falta de respuesta del Gobierno”.

3. “Nunca fue planteado como una buena política pública”.

“Es imposible competir contra la posibilidad de que, con un clic, con un giro del cajero automático, de la cuenta corriente, puedas retirar 2 o 3 millones de pesos. Siendo honestos, no hay posibilidad de eso, no solo por las limitaciones presupuestarias que tiene el Gobierno, porque el presupuesto es el que está vigente y que es bien limitado. No hay forma y no ha sido el propósito de competir contra esa facilidad del ‘ráscate con tus propias uñas’. Nosotros tuvimos que recurrir durante la pandemia a tomar decisiones drásticas que fue acudir a los ahorros previsionales para pagar la crisis y nunca fue planteado como una buena política pública”.

“Hoy estamos tratando de tomar un camino distinto, porque tenemos un escenario distinto. Hemos levantado medidas para reactivar la economía, para permitir que ciertas actividades, por ejemplo, la cultura, se puedan desarrollar y generen ingresos, para que las mujeres recuperen su empleo, para frenar ciertas alzas. Pero no podemos seguir con esto como una política pública. Los retiros son medidas contingentes, desesperadas, no buenas políticas públicas y quien haga de esto una política pública permanente como única política para ofrecerle al país es insistir en la lógica de ‘ráscate con tus propias uñas’, que es una lógica muy neoliberal”.

“Lo que nosotros estamos haciendo, y esto va muy alejado de una política que podría ser de izquierda (los retiros), lo que estamos tratando de hacer bajo un programa de transformaciones, es atender a la recuperación inclusiva, que la gente tenga salarios y empleos estables. Atender la situación de deuda, y entendemos ahí que no es simplemente deudas, estamos hablando de gente que está sobre endeudada”.

4. “Si permitimos el retiro, como está planteado por parte de los parlamentarios, nos va a llevar a un espiral que nos va a dejar una situación económica imposible”.

“Nosotros tenemos una diferencia de la situación económica que es abismal. Cuando discutimos el último retiro, teníamos una inflación del 6%, hoy más del 9% y con proyecciones de subir (…) lo dijimos permanentemente, teníamos una medida que era excepcional, estábamos planteando esto ante la falta de respuestas del Gobierno (anterior), asumiendo ciertos costos que hoy día son imposibles de asumir. Insisto, estamos con una economía sobrecalentada, con proyecciones de aumentar la inflación y si permitimos el retiro, como está planteado por parte de las y los parlamentarios, nos va a llevar a un espiral que nos va a dejar una situación económica imposible para echar andar las reformas que tenemos”.

5. “Necesitamos avanzar a un sistema de seguridad social que es muy distinto a lo que tenemos hoy día”.

“Nosotros tenemos que avanzar, y en esto ha sido muy claro el debate constitucional, como lo que hemos tratado de empujar hace mucho tiempo desde la calle, desde el Parlamento y ahora el Gobierno, necesitamos avanzar en un sistema de seguridad social que es muy distinto a lo que tenemos hoy día. En ese sistema de seguridad social, efectivamente hay un ahorro individual de las y los trabajadores, por sus cotizaciones, y hay otra parte que tiene que ver con lo que nosotros, solidariamente como país y como Estado, contribuimos para que podamos sostener las pensiones de los trabajadores y trabajadoras que se jubilan hoy. Creo que en esto es importante salir de las caricaturas, sé que para algunos los temores y fantasmas son mucho mayores y por eso, la tranquilidad de que nadie está buscando la expropiación”.