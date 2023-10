La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la campaña de cara al eventual plebiscito de salida y sostuvo que desde el Ejecutivo “nos corresponde informar con prescindencia, no marcando posturas ni a favor ni en contra“.

¿Qué dijo la ministra Vallejo?

La Secretaría General de Gobierno abrió este jueves una licitación por un total de $750 millones para la campaña informativa del plebiscito. En entrevista con CNN Chile, Vallejo detalló que los recursos ya fueron aprobados y estarían en la última etapa en Contraloría.

“Sin embargo, ya estamos preparando la licitación para anticiparnos a eso porque la campaña es mucho más corta que la vez pasada, dura solo un mes (…). Ojalá optimicemos al máximo los espacios informativos para que la ciudadanía esté lo más preparada posible en cuanto a información”, agregó.

Respecto al despliegue de la campaña A Favor, sostuvo que “nos preocupa todo lo que sea fuera de lo legal“. De todas formas, recalcó que el Servicio Electoral (Servel) es quien determina si se está incumpliendo la ley, “sobre todo cuando implica financiamiento, porque hay una campaña que se inicia legalmente y quienes no cumplan con eso, obviamente aplica sanciones“.

“Una cosa es que la gente opine si está a favor o en contra, y otra es que haya una campaña financiada en redes o con publicidad, etc. (…) el Gobierno no puede limitar la libre expresión o fijación de posiciones políticas de la ciudadanía, de las fuerzas políticas. Lo que sí nosotros podemos decir es que si es que hay posiciones previas al inicio de la campaña, estas no vulneren el marco legal de las campañas“, agregó.

En el proceso anterior, el Gobierno fue duramente criticado por la entrega gratuita de ejemplares de la propuesta constitucional. Al respecto, la ministra informó que en esta oportunidad también habrá una campaña de difusión y el texto con la nueva propuesta, a solicitud del presidente Gabriel Boric.