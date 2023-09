La ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, fue la invitada de este domingo de Tolerancia Cero en CNN Chile. Junto al panel ahondó sobre el actual proceso constituyente, el rol de Republicanos y las reflexiones tras cumplirse un año de la derrota del Apruebo en el plebiscito de Salida.

Al ser consultada por Mónica Rincón sobre si compartía el diagnóstico del exministro de Hacienda Ignacio Briones sobre un eventual fracaso en este nuevo proceso constitucional y el retiro de las cuatro enmiendas por parte de la bancada de consejeros republicanos, respondió: “Quiero dejar en claro, que soy una de las personas que quisiera que este proceso nos condujera a aprobar una nueva Constitución. No soy esa persona, que está sobándose las manos para ver como la embarra el Partido Republicano para que fracase esto de nuevo y quedemos empatados”.

Respecto a su rol en el proceso constitucional anterior, reflexionó Tohá: “No me arrepiento en lo más mínimo de haber estado por la opción por el Apruebo. Había dos opciones: Apruebo y Rechazo, no había medias tintas. Sin embargo, creo que es necesario hacer una crítica respecto que durante el proceso se plantearon una serie de debates complejos y se constituyó una mayoría que hacía bastante difícil encontrar un texto transversal y que lograra acuerdo entre todos los sectores”.

En cuanto, al desempeño de su sector, reconoció que era minoritario y que hicieron ver sus diferencias. Sin embargo, señaló que “esa pelea debió ser más dura y nítida. Se pudo haber sido más categórico“.

A un año de los resultados de la votación del plebiscito de salida, concluyó que “voté Apruebo pensando que era un texto con el que podíamos vivir”.