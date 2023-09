En una nueva edición de Tolerancia Cero, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a los actos de conmemoración con motivo de los 50 años del golpe de Estado de 1973.

“Esta conmemoración ha tenido un elemento igual doloroso. En todas las conmemoraciones (anteriores) la sensación que yo percibí es que como sociedad dábamos un paso a favor de decir que las violaciones a los Derechos Humanos no pueden ser, vulnerar la democracia no puede ser. Íbamos sumando apoyo a esas ideas y yo creo que en esta conmemoración hemos visto que en ciertos sectores se esboza un retroceso, se esboza un relativizar si el golpe de Estado a lo mejor no es tan malo“, sinceró.

Asimismo, señaló que “eso es doloroso, pero al mismo tiempo quiero decir que yo no desisto, ni renuncio a la idea de que con motivo de 11 de septiembre logremos hacer una declaración transversal (…) un planteamiento que tenga que ver con el futuro de Chile, en el sentido de que todos digamos que cualquier circunstancia que enfrentemos a futuro, la que sea, no vamos a resolverla con un golpe de Estado“.

Consultada sobre al grado de probabilidad de que se produzca este planteamiento, la secretaria de Estado expresó que “no quiero hacer apuestas. Ha habido muchas conversaciones estos días, muchas reflexiones y yo más que apuestas, lo que diría es que esto es una posibilidad para nosotros y no solo para nosotros. El mundo mira mucho a Chile, lo que aquí pasó y lo que logremos aprender de lo que pasó”.

“Ojalá logremos salir de estos 50 años dando un paso para adelante y no un paso hacia atrás“, zanjó.