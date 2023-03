En conversación con CNN Prime, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, ahondó en la reforma de pensiones y la ausencia de la oposición, recalcando que “aquí no hay líneas rojas en la discusión, no hay vetos, y no existen temas que estén excluidos”. Sin embargo, afirmó que uno de los puntos no negociables es el 6% de cotización adicional, “no es factible, porque no hay que perder la perspectiva del por qué estamos haciendo esta reforma, los jubilados no pueden ser dejados en el sacrificio”.