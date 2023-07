En una nueva edición de Tolerancia Cero en CNN Chile, nuestros panelistas conversaron con la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, sobre las principales problemáticas que aquejan al gobierno del presidente Gabriel Boric: el Caso Convenios, el reciente robo de computadores en las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social, la renuncia de la subsecretaria de Culturas y las conversaciones para llegar a un acuerdo por un nuevo pacto fiscal.

Al respecto, la vocera de Gobierno aseguró que el nuevo pacto fiscal “trata de enfrentar la desigualdad que tenemos. El sistema tributario que existe en Chile es muy regresivo para la persona común y corriente”.

“Aumentar el aporte de las personas que más tienen para garantizar servicios básicos esenciales y derechos fundamentales con certeza en el presente y hacia el futuro (…) No es solo lo tributario, también es la estrategia de desarrollo que tiene nuestro país. Chile necesita no carga solo lo que es la distribución de la riqueza, sino cómo hacemos que más personas generan riqueza y que esa riqueza sea sostenible”, dijo.

Además, sobre el Caso Convenios, la ministra recalcó que “en estos actos administrativos siempre hay que resguardar la fe pública y aquí en ningún caso se la ha bajado el perfil”.

“Somos de los más interesados como Gobierno de que esto se esclarezca y se establezcan las responsabilidades no solo administrativas o políticas, sino también penales frente a la concurrencia de posibles delitos de corrupción”, enfatizó.

Del mismo modo, manifestó que a “la corrupción hay que enfrentarla con decisión y sin miramiento, independiente del color político de las personas implicadas, porque cuando se instalan hechos que pueden significar actos de corrupción, lo que se daña no es simplemente a un Gobierno o a un proyecto de Gobierno, lo que se daña es a las instituciones democráticas, por eso es tan importante no solo indignarse, no solo condenarlas, sino que tomar medidas lo antes posible”.

Revisa los momentos destacados de su entrevista a continuación.

1. “Debemos tener acciones administrativas preparadas para que no se comentan más este tipo de errores”

#ToleranciaCero | Ministra Camila Vallejo por solicitud de renuncia de la subsecretaria de Cultura: "Debemos tener acciones administrativas más reguladas y preparadas para que no se comentan más este tipo de errores" 📡 En vivo: https://t.co/Lz1Qz0UDRW pic.twitter.com/ZxBFQTloFk — CNN Chile (@CNNChile) July 31, 2023

2. “Siempre hay que resguardar la fe pública”

#ToleranciaCero | Ministra Camila Vallejo por Caso Convenio: "En estos actos administrativos siempre hay que resguardar la fe pública y aquí en ningún caso se la ha bajado el perfil (…) Respecto a lo Democracia Viva y lo que nosotros podamos sospechar de esto, la Justicia lo… pic.twitter.com/oZJgrhT5gm — CNN Chile (@CNNChile) July 31, 2023

3. “Somos de los más interesados como Gobierno de que esto se esclarezca”

#ToleranciaCero | Vallejo por Caso Convenios: "Somos de los más interesados como Gobierno de que esto se esclarezca y se establezcan las responsabilidades no solo administrativas o políticas, sino también penales frente a la concurrencia de posibles delitos de corrupción" 📡 En… pic.twitter.com/VORxQsuymp — CNN Chile (@CNNChile) July 31, 2023

4. “La corrupción hay que enfrentarla con decisión y sin miramiento”

#ToleranciaCero | Camila Vallejo: "La corrupción hay que enfrentarla con decisión y sin miramiento, independiente del color político de las personas implicadas, porque cuando se instalan hechos que pueden significar actos de corrupción, lo que se daña no es simplemente a un… pic.twitter.com/jd562n1Bq2 — CNN Chile (@CNNChile) July 31, 2023

5. “El pacto fiscal más que solo el aspecto tributario, pero no puede eludir lo tributario”