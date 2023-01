La ministra Ana Lya Uriarte conversó con CNN Chile este martes y ahondó en la crisis que actualmente atraviesan las isapres. “Hay 3.5 millones de personas afiliadas y no vamos a permitir ningún debilitamiento de sus coberturas a propósito de la situación que plantean como crisis y que vienen anunciando antes del fallo de la Corte Suprema, para que no nos equivoquemos en eso”, afirmó la secretaria de Estado, que agregó que como Gobierno se hacen cargo “no por vocación de salvataje de las isapres sino que de las personas”. Asimismo, subrayó en que el Ejecutivo está en situación de “responder ante una eventualidad de contingencias con las isapres”. “Nos preocuparemos de que los derechos y garantías sean cumplidos. No vamos a dejar a la gente en la desprotección“, enfatizó la titular de la Segpres.