Este miércoles se vota la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Desde el Gobierno han insistido en que el libelo se ha inspirado en la homofobia y la discriminación. “No hay eso para nada, no tenemos ningún tipo de situación especial con respecto a eso. La propia diputada Naveillán ha dicho abiertamente que tiene un hijo que es homosexual, así que ella no tiene problema con eso y yo tampoco tengo problemas de homofobia con nadie en la medida que no se metan con mis hijos o hijas“, señaló el diputado Miguel Becker (RN) a Hoy Es Noticia de CNN Chile. “Creo que yo no tengo ningún problema, cada uno a una edad que corresponda puede tomar las definiciones que tiene”, manifestó.