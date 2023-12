La expresidenta Michelle Bachelet abordó en una nueva edición de Influyentes las definiciones sobre su futuro político, descartando categóricamente postularse a algún cargo legislativo.

Tras ser consultada sobre la posibilidad de postulación a un cargo legislativo, Bachelet “de ninguna manera”, ya que prefiere tomar acción más que solo discutir o debatir.

“Esto no le va a gustar a los legisladores, pero a mí me gusta lo ejecutivo, pensar sí, pero hacer cosas, no solo legislar y discutir. No es lo mío“, indicó.

Eventual candidatura presidencial

La también excomisionada de la ONU enfrentó la pregunta sobre una eventual nueva candidatura presidencial.

“Creo que la democracia implica tener nuevos rostros, nuevas personas. El ideal es que haya candidatos suficientes. Todavía quedan dos años para que aparezcan esos liderazgos, si es que la gente no los ve todavía”, respondió.

Nueva propuesta constitucional no logró hacer que el país se “reencontrara”

Respecto la nueva propuesta constitucional y los eventuales resultados del plebiscito de este 17 de diciembre, la exmandataria dijo que le habría gustado que el texto hubiese servido para “reencontranos”, algo que, a su juicio, la sociedad chilena necesita de manera urgente.

“No fue así, ni en el segundo, ni el tercer ejercicio. Yo esperaría, sea cual sea el resultado, que no haya una ola que arrase“, agregó.

En esa línea, Bachelet también confesó esperar una mirada de Estado tras el plebiscito, “no solo del presidente de la República, sino de todos”, para terminar los conflictos y continuar con el desarrollo del Chile.

“Tenemos que hacer tantas cosas en Chile y para eso somos todos necesarios“, concluyó.

