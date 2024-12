Mellado cuestiona liderazgo de Crispi en el segundo piso de La Moneda: “No tiene las capacidades de un Larroulet”

El diputado de RN cuestionó la gestión de Miguel Crispi, jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, tras la denuncia de abuso y violación contra Manuel Monsalve.

Miguel Mellado, presidente de la Comisión Investigadora del Caso Monsalve, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile la participación de Miguel Crispi, jefe de asesores del segundo piso de La Moneda.

Consultado sobre el balance, Mellado señaló que lo realizará tras las observaciones de los distintos sectores, tanto del oficialismo como de la oposición, destacando que percibe “prácticamente un pacto de silencio de Crispi al no evidenciar respuestas”.

Desde su perspectiva, el militante de Renovación Nacional (RN) complementó que Crispi asistió con un discurso aprendido: “No iba a entregar ninguna información, estaba más bien como por encima, como si nos estuviera haciendo un favor al responder, dando la impresión de que se siente superior”.

Mellado adelantó que recurrirán a la Contraloría General de la República (CGR) para aclarar las dudas pendientes y citar a nuevamente a Crispi.

En cuanto al tipo de asesoramiento que recibe el Presidente Gabriel Boric, Mellado sostuvo que lo dejan en un “muy mal pie”, puesto que “supongamos que no toma en cuenta a su jefe de gabinete, que él dijo que ‘era poco menos que un escribiente del comité político’; se tiró un poco al suelo diciendo que él no tenía voz y que recibía instrucciones. Crispi a lo mejor también no tiene las capacidades de un Benninger, de un Larroulet, no tiene la expertise, no tiene las espaldas, digamos, y a lo mejor no sabe asesorar al Presidente”.

Mellado destacó como ejemplo positivo al ministro Luis Cordero, a quien considera un buen consejero. “Una cosa es la asesoría blanda, que dan abrazo y cariño, y otra es la dura, ¿cierto? Que es mirar en 360° un problema y dar canales de solución. Eso es lo que no hubo, la asesoría fría y eso es lo que le ha pasado la cuenta al Presidente Boric, porque la ministra, ¿cierto?, dice que es decisión del ejecutivo. Todo fue decisión de Boric, poco menos ella se le daba las manos”, concluyó.