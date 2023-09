En conversación con Hoy Es Noticia, el comisionado experto, Máximo Pavez, reafirmo que de no alcanzarse los 3/5 de los votos de los consejeros respecto de la propuesta de nueva Constitución, “no hay nada que plebiscitar“. “Si no se aprueba el texto, no se puede llamar al plebiscito (…) No creo que sea el caso, no creo que suceda que las fuerzas políticas no estén disponibles a ofrecer a la ciudadanía después de todo el esfuerzo que hemos hecho por este proyecto de Constitución“, zanjó.