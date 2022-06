En conversación con CNN Chile, el presidente del directorio de Codelco adelantó las opciones que se entregarán a los 348 trabajadores contratados por la empresa estatal y los 390 contratistas de la Fundición Ventanas. A si mismo, subrayó en que "no se puede tener en Quintero Puchuncaví una fundición que no garantice que no haya fuga de gases de dióxido de azufre".