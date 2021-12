Esta tarde medios argentinos dieron a conocer que el juez, Martín Bava, determinó que el ex presidente Mauricio Macri sería responsable de “actividades de espionaje ilegal e interno” a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, incidente que en 2017 dejó a 44 personas muertas.

El magistrado lo consideró “penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor (…) en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público”.

Junto a esto, el juez Bava solicitó un embargo de un millón de dólares, además de prohibición de salir del país una vez que el ex Jefe de Estado retorne al territorio transandino.

Esto último, a raíz de una serie de acciones ligadas al espionaje ilegal, como seguimientos a los familiares de las víctimas, toma de fotografías sin consentimiento, infiltraciones en manifestaciones por el incidente, búsquedas en redes sociales con instrumento público, etc.

“Macri, desde su cargo de Presidente de la República Argentina, no pudo ser ajeno a los hechos que se le imputan. Lejos de ello, la propia de inteligencia pone al imputado en rol de establecer los lineamientos generales y la conducción política de todo el sistema de inteligencia, mediante el cual se desarrollaron las acciones ilegales investigadas”, advirtió el juez.

La resolución de la Justicia además zanjó que Macri “no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso por sí o por intermedio de su abogado defensor de cualquier cambio de domicilio”.

En ese contexto es que el ex mandatario, quien hasta esta tarde se encontraba en nuestro país, pudo conversar de forma exclusiva con CNN Chile, tan solo minutos después de que se diera a conocer esta información.

“Ya sabíamos que esta persecución política iba a terminar en este procesamiento, así que no es nada nuevo”, señaló el ex presidente y recalcó que a su parecer, el juez Bava no tendría un trato imparcial en su determinación.

Asimismo, Macri aseguró que hoy mismo volvería a su país para enfrentar esta situación, pese a las restricciones y el embargo en su contra: “cumpliremos como corresponde, hasta que apelemos“.