La periodista de CNN Chile, Matilde Burgos, advirtió durante su intervención en Tolerancia Cero sobre el proyecto de ley ingresado por la diputada Pamela Jiles y que busca permitir un tercer retiro del 10% de los fondos previsionales.

Al respecto planteó que “no me parece que sea el tiempo”, ya que “todavía no se ha retirado y entregado el dinero del segundo retiro, cuando ya se plantea un proyecto del tercer retiro (…). No estamos en marzo y no ha habido necesidades distintas”, explicó.

Cabe indicar que el reciente proceso para el cobro del 10% se habilitó el pasado jueves 10 de diciembre y, hasta la fecha, han sido más de seis millones de personas quienes han solicitado este dinero.

Pero una de las advertencias de expertos, incluso antes que se aprobara el proyecto del segundo retiro presentado por el Ejecutivo, es que dejaría a más de cuatro millones de personas sin ahorros en sus cuentas personales de las Aseguradoras de Fondos de Pensiones.

Por ello, Burgos aseguró que en caso de un tercer retiro, este “beneficiaría a los sectores de mayores ingresos, porque ¿a quién le queda todavía fondos en sus cuentas de AFP?”.

Debido a esta problemática que surge ante la actual crisis económica causada por el COVID-19, la periodista estimó que “es el Estado el que tiene que financiar las necesidades que se están produciendo con la pandemia, y no los ciudadanos seguir financiando a través de sus ahorros”.

“Que el gobierno pudiera comenzar a entregar una ayuda más radical”, sería una solución según Burgos. Por ejemplo, “ampliar el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) hasta el minuto en que se tenga el 80% de la población con vacuna”, para así asegurar un sustento a la población hasta que puedan buscar y encontrar un trabajo.

“Plantear el (tercer) retiro de 10%, de buenas a primeras, no es tolerable”, sentenció.