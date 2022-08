Durante su gira por la zona centro sur del país, el presidente Gabriel Boric aseguró que los resultados post plebiscito no pueden dejar “vencedores y vencidos”. A su vez, hizo un llamado a la unidad, pues señaló que tanto el Apruebo como el Rechazo “son opciones legítimas”.

Ante eso, el senador de la Democracia Cristiana, Matías Walker, conversó con Noticias Express de CNN Chile respecto a estas declaraciones: “Lo primero, aunque parezca obvio, es ratificar que las elecciones no se ganan hasta que se cuenta el último voto. Lo segundo es que, en el caso que gane el Rechazo, como sugieren las encuestas, nosotros no queremos ver al Presidente derrotado ese día y no queremos ver a nadie derrotado“.

“Se lo planteamos al ministro Jackson y ahí está un proyecto concreto que presentamos con la senadora Ximena Rincón que dice expresamente que, en el caso de triunfar el Rechazo, va a continuar el proceso constituyente y es el Presidente de la República el que tiene que convocar a un gran acuerdo nacional para ver cómo sigue el proceso constituyente”, afirmó.

Lee también: Encuesta Panel Ciudadano UDD: A dos semanas del plebiscito, el Rechazo se impone en 10 puntos frente al Apruebo

El parlamentario hizo énfasis en que “el proceso tiene que ser democrático, paritario, con participación ciudadana. Lo digo porque hubo 500 mil iniciativas ciudadanas que se presentaron con firmas a la Convención y que no acogió. Y es parte del descontento ciudadano hoy día en este proceso”.

Y respecto al rol del mandatario en una nueva etapa post plebiscito, afirmó: “El presidente Boric es presidente de todos los chilenos. Nosotros votamos por él en segunda vuelta y esperamos que surja ese presidente Boric; que fue capaz de convocar a una gran mayoría social y política en torno a su candidatura. El presidente Boric, a partir de la noche del 4 de septiembre, tiene que dejar de ser el jefe de campaña del Apruebo y ser el presidente de todos los chilenos”.