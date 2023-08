La chilena Martina Weil no podrá competir este miércoles en la prueba de los 200 metros planos en el Mundial de Atletismo debido a un error administrativo de la Federación Atlética de Chile (Fedachi).

Desde la institución presidida por Juan Luis Carter no inscribieron a la atleta de 24 años para aquella competencia que se está desarrollando en Budapest.

El 31 de julio era el último día para que los atletas lograran las marcas mínimas para el Mundial. En esa fecha, World Athletics mandó correos a las federaciones para que ratificaran la presencia de los atletas.

¿Qué dijo Martina Weil?

En conversación con CNN Chile, la atleta señaló que hubo “poco profesionalismo cuando realmente se dieron cuenta de que hubo error. Siento que se demoraron mucho en asumir responsabilidad“.

“La carta de disculpas del presidente llegó (…) ahora que salió en la prensa”, dijo Weil, quien detalló que “al final afecta en el rendimiento, ya que si mi trabajo es entrenar el suyo es que yo pueda competir“.

#CNNDeportes | Martina Weil no correrá los 200 metros del Mundial porque Federación de Atletismo de Chile no la inscribió a tiempo: "La carta de disculpas me llegó hace 40 minutos, cuando salió en la prensa" 📡 https://t.co/fIrhX4dBA3 pic.twitter.com/XhxzSxhznI — CNN Chile (@CNNChile) August 23, 2023

La deportista afirmó que “todos los entrenamientos de velocidad que hice, toda la pega que he hecho para poder correr 200 más rápido y ahora qué voy a hacer si estos eran mis últimos 200 del año“.

“Solo podría aceptar realmente las disculpas si es que hacen algo al respecto (…). No me dicen qué fue lo que hicieron para que esto no vuelva a pasar, si saben quién es el responsable o si saben si esta persona efectivamente ha tenido problemas antes, con otros atletas, u otros atletas se han visto perjudicados”, añadió.

La respuesta de Carter

En conversación con La Tercera, el presidente de Fedachi señaló que “el directorio no tiene que aprobar nada. Lo hace directo el área técnica con el gerente general y fue él quien cometió el error humano de no incluirla”.

“El gerente general tiene la misión de resguardar la información que sale y no lo hace. Martina estaba habilitada. Nos despreocupamos. El directorio nunca recibió una copia de la inscripción. Si no correspondiera, el sistema la habría rechazado”, añadió.