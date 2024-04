El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió al impacto de la crisis de seguridad y el crimen organizado en la economía del país.

En conversación con Tolerancia Cero, el secretario de Estado sostuvo que la organización criminal “es sin duda un peligro para la inversión” en el país, ya que “tiene la capacidad para irse transformando e ir agrediendo las instituciones“.

En ese sentido, cuestionó la discusión de la ley de inteligencia, iniciativa impulsada por el Gobierno que lleva casi un año siendo tramitada en el Senado.

“Crea unidades de inteligencia en el SII y en el Servicio de Aduanas para que actúen juntos con la Unidad de Análisis Financiero, con más facultades para obtener información y, sin embargo, no logramos avanzar, no se ha votado ni un artículo en particular“, expresó.