En una entrevista con CNN Chile, el ex presidente de Renovación Nacional fue consultado sobre la posibilidad de una alianza con el Partido Republicano. En respuesta, señaló que aunque no proyecta un trabajo en conjunto, "no tienen porque transformarse en nuestros enemigos". Asimismo, hizo un llamado a José Antonio Kast a reflexionar sobre la divulgación de noticias falsas en relación a la propuesta de pensiones de Chile Vamos.