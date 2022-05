El ex timonel de RN conversó con CNN Chile sobre el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre y aseguró que la Convención no cumplió su mandato. "Tenemos que lograr que se llegue a un texto constitucional lo más amplio posible. Eso no se logró en estos 499 artículos y no se va a lograr en el proceso de las comisiones", señaló Desbordes.