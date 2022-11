El ex presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, conversó con CNN Chile este martes y se refirió al debate en torno a la aplicación de la Ley Antiterrorista. “No puede haber monedas de cambio. La oposición no puede condicionar el avanzar en una agenda de seguridad a que se aplique una determinada ley. Por supuesto que podemos presionar, exigir o reclamar en el Palacio de La Moneda (…) eso se puede hacer, pero condicionar la agenda de seguridad a esto es un error garrafal“. Además, el ex ministro abordó el rol de su partido en el diálogo constitucional y afirmó que “la directiva está tensionada por el sector más cercano a la propia directiva que no quiere acuerdo”.