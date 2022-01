El triunfo de Gabriel Boric en Chile equilibró la balanza de los poderes políticos en América del Sur. Hoy esta parte del mundo cuenta con cinco gobiernos de derecha, contando el de extrema derecha en Brasil, y cinco de izquierda, incluyendo la dictadura en Venezuela.

Pero esta repartición pronto podría cambiar. Dos elecciones claves se van a desarrollar en la región. Primero Colombia donde el senador y ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, podría convertirse en el primer mandatario de izquierda de este país, donde no hay reelección y el partido del actual presidente Iván Duque no tendría heredero.

La violencia contra ambientalista y activistas, los crímenes del narco y las guerrillas, su oposición al acuerdo de paz firmado por Santos y las FARC, los asesinatos durante el estallido social por parte de agentes de estado, la pandemia y la economía le pasaron la cuenta a quien es considerado el ahijado político de Álvaro Uribe.

Meses después la batalla electoral se va a trasladar a Brasil. Pese a que no han confirmado sus candidaturas, Luis Inácio Lula da Silva y el actual presidente, Jair Bolsonaro, serán los más probables protagonistas de una de las elecciones que más expectaciones genera a nivel mundial.

El líder del Partido de los Trabajadores quiere su revancha, luego que la justicia le quitara el derecho de cometer ante el ultraderechista en las últimas elecciones. Todas las encuestas dan un amplio triunfo a Lula, incluso podría ganar en primera vuelta.

Los seis mil muertos durante la pandemia en Brasil, podrían lapidar las aspiraciones de reelección del ex militar, que sigue hasta hoy con su discurso negacionista ante la emergencia.

Si este escenario se concreta, América del Sur nuevamente será dominada por una marea rosa de gobiernos de izquierda, progresistas, igual que hace 10 años. Y en ese grupo estará el presidente electo Gabriel Boric, cuya figura es seguida con atención por la izquierda de la región, que ve en él la renovación de la siempre compleja política latinoamericana.