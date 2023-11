El presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Mario Aguilar, conversó en Noticias Express sobre la crisis educacional en Atacama. “Todos quieren volver a clases. No se hace paro por deporte, y esto no es una cuestión de intransigencia de las comunidades escolares. El paro de Atacama es de las comunidades escolares, no es un paro de profesores (…). Lo de Atacama es una lucha en la cual nos sentimos identificados en todo el país. Ellos están dando una lucha por su situación puntual, pero de alguna manera, es una forma de evidenciar, de mostrar las graves deficiencias del sistema de servicios locales y la nueva educación pública“.