El abanderado del PRO, Marco Enríquez-Ominami, inscribió su candidatura presidencial este lunes, cuando se cumplió el plazo para declarar ante el Servel. Esto, luego de que el Tribunal Constitucional le devolviera sus derechos políticos tras el caso SQM, lo que incluyó su derecho a voto y postular a elecciones.

En conversación con CNN Chile, el ex parlamentario expuso su postura ante Unidad Constituyente, renombrado como Nuevo Pacto Social, la consulta ciudadana que dio como ganadora a Yasna Provoste (DC) y sus propias ideas como candidato.

Específicamente ante las razones de su candidatura, indicó que “Sebastián Sichel es el candidato que amenaza la Convención Constitucional, quiero acompañar y defender ese proceso”.

Consultado por los cuestionamientos de Yasna Provoste a la elección de ME-O como candidato, que tildó de “cocina” y la primarias de Unidad Constituyente sin el PRO, el nuevo candidato sostuvo que “no quiero polemizar con la Senadora Provoste pero, si hubo una cocina, fue para decidir esa primaria”.

Sobre el caso judicial que lo involucró con SQM y la posibilidad que, aunque hubiese participado de primarias en Unidad Constituyente, no hubiese podido ser candidato debido al caso que tuvo un fallo favorable para él hace solo unos días, Enríquez-Ominami afirmó que “siempre lo supe [que iba a ser favorable], porque nunca imaginé que alguien sin juicio pudiera ser condenado“.

“Los líderes de Unidad Constituyente nunca quisieron unidad“, argumentó y sostuvo: “a Yasna le propongo algo, si a dos o tres semanas de la elección ella está claramente arriba mío en números, llamaré a votar por ella“.

Junto a eso, el ex parlamentario llamó a hacer un programa único, entre Gabriel Boric, Yasna Provoste y él. Sin embargo, sostuvo inmediatamente, “apuesto a que no va a ocurrir, porque se atomizó la oposición y me quieren transformar a mí en el chivo expiatorio“.

“Boric dividió a la izquierda“, instó el candidato sobre este punto. Finalmente, con respecto a su propia carrera, sostuvo que “con toda humildad voy a pedir que me den su confianza, porque yo conozco las soluciones, conozco mi país“.