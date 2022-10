En entrevista con Mónica Rincón y en exclusiva con CNN Chile, el diputado brasileño y ex candidato a gobernador de Río de Janeiro, Marcelo Freixo, se refirió a la polarizada elección que vivirá dicho país este domingo.

En esa línea, el parlamentario se refirió a lo que se juega Brasil en estos comicios. “Esperamos la garantía de la democracia, el retorno de Lula es muy importante para nosotros, Bolsonaro es una amenaza permanente para la democracia en Brasil, es fundamental la victoria de Lula. (…) Fue un presidente muy bueno, con conquistas muy interesantes para los pobres”, dijo.

Respecto a las declaraciones del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que Lula era un “fanático radical”, Freixo respondió que “el fanático radical me parece que es Trump, no Lula. La invasión del Capitolio es una acción lunática radical y no de Lula”.

Asimismo, y consultado sobre la corrupción en su país, el parlamentario expresó que: “La corrupción es un mal en Brasil, en todos los Gobiernos. Es necesario enfrentar, Lula tenía conocimiento de que había corrupción en su gobierno, es verdad, como hay mucha corrupción en el gobierno de Bolsonaro. La familia de Bolsonaro compró 50 mil apartamentos con dinero vivo. Es una práctica absolutamente corrupta, no es diferente”.

Finalmente, Freixo sostuvo que estas prácticas “es un desafío muy grande para todos nosotros, es necesario crear la transparencia de la administración, de la gestión, es muy importante que la internet sea un aliada de los gobiernos con gabinetes digitales para que podamos tener más transparencia y mayor control de la población, es posible, es necesario, pero solo con Lula, con Bolsonaro no”.