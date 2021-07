En medio de las álgidas horas que enfrenta Unidad Constituyente para zanjar sus definiciones presidenciales, varios actores de la centro izquierda han planteado que el Partido Socialista no ha brindado el apoyo suficiente a su candidata Paula Narváez. De hecho, la ex ministra Secretaria General de Gobierno ha debido enfrentar presiones respecto a bajar su candidatura, en beneficio de quién próximamente podría ser la candidata oficial de la DC, Yasna Provoste. Sobre esto se refirió el diputado socialista, Manuel Monsalve, en el programa Aquí Se Debate de CNN Chile, descartando por completo la acusación de que el PS no apoye con determinación a su carta presidencial: “el Partido Socialista está con absoluta solidez detrás de Paula Narváez, pero, vuelvo insistir, para llegar a un proceso democrático que resuelva un liderazgo único”. Al respecto, Monsalve enfatizó en que las primarias no son una opción que “haya que evaluar” ya que esta se encuentra aceptada por la mayoría de los partidos del conglomerado, por lo que apuntó que lo que falta es que se tome una decisión definitiva, aludiendo a la ambigüedad que la Democracia Cristiana ha presentado frente al tema.