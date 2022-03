Este viernes la Cámara del Senado acogió a sus nuevos representantes, sin embargo, la jornada estuvo marcada por el quiebre interno del bloque de Chile Vamos. El reelecto senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossándón, quien se perfilaba como carta para la presidencia del espacio parlamentario, acusó a la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evópoli de “traición“, manifestando que habían sido aislados de las negociaciones finales para elergir dicha representación, que con 35 votos se quedó en el socialista Álvaro Elizalde. En conversación con CNN Chile, Ossandón indicó que “hoy en la mañana el presidente de la UDI nos informó que ya había negociado con el PS y estaban listos, entonces, se quebró Chile Vamos” y remarcó: “Chile Vamos tiene los días contados“. En ese sentido, sostuvo, “el único bastión que teníamos para contrarrestar esta gran avalancha de izquierda era el Senado, y la UDI se los regaló, pero además, nos engañó“. Ossandón desmintió las acusaciones cruzadas, en que se le ha apuntado por supuestamente haber negociado votos secretamente con Giorgio Jackson: “Yo hablé con él para decirle que invitaba al presidente Boric a hacer un trabajo prelegislativo, que no hizo Piñera y que nos hizo mucho daño”. Junto a eso, declaró que a su parecer “la Constitución del 80 murió, y también creo y sueño con que ojalá salga una buena Constitución, pero lo que se está viendo no es así (…) si esto no se arregla, nosotros tenemos que liderar un rechazo con reemplazo, a mi juicio, levantar el proyecto de la presidenta Bachelet y en uno o dos meses tener una nueva Constitución, pero Elizalde dijo que no estaba dispuesto, entonces, quién va a creer que la UDI, un partido de ultraderecha, va a votar con Boric; a no ser de que hayan negociado algunas cosas“.