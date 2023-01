El senador Manuel José Ossandón en conversación con CNN Chile se refirió a los cuestionamientos que ha recibido el nuevo fiscal nacional Ángel Valencia tras el reportaje de Ciper que reveló la emisión de 57 boletas en la municipalidad de Lo Barnechea cuando era alcalde Felipe Guevara. En ese sentido, afirmó que “él ya dio las explicaciones, trabajo para el municipio y no para Guevara, ¿qué tiene de malo? Estamos rayando la papa en esto” y llamó “a que dejemos trabajar al fiscal, lo mismo le pido al mundo político, que volvamos a mesa de seguridad”. En cuanto, a este último punto, destacó “quien quebró la mesa fue el presidente (tras los indultos), lo que pasa es que mi sector no tuvo la astucia para quedarse en la mesa. Por otra parte, no puede ser que un presidente de la República, quien dice que va a combatir la delincuencia como perro, después como perro los suelta”.