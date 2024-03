La comisión investigadora por el Caso Audios de la Cámara de Diputados citó al presidente de la Corte Suprema luego de que se revelara la influencia que tuvo el abogado Luis Hermosilla, investigado en el caso por filtración de información sensible, en los nombramientos de cargos en el Poder Judicial. En conversación con Hoy Es Noticias, Alejandro Vera, presidente de la Asociación de Magistradas y Magistrados, se refirió al tema, asegurando que “no fue en ningún momento una sorpresa, hemos dicho que este sistema no es bueno. Aquí no hay delito, pero pedimos que sea más transparente el sistema de nombramiento“.