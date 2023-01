En conversación con Hoy Es Noticia, la senadora de la UDI, Luz Ebensperger, se refirió al indulto otorgado por el presidente Boric al ex miembro del FPMR, Jorge Mateluna. En esa línea, la parlamentaria dijo que “si (el presidente Boric) está de acuerdo con lo que dice la Corte, debiera de retractarse de sus dichos”. Asimismo, agregó “Lo que hizo el presidente fue un indulto político para hablarle a sus electores, para cumplir probablemente una promesa de campaña, pero que no dice relación con como debemos entender en los tiempos de hoy, en democracia, con separación de poderes, la utilización de esta facultad del indulto, y por eso creemos, que lo más sano para que esto no vuelva a ocurrir es derogarlo”. Cabe recordar que senadores de dicho partido presentaron una reforma constitucional para eliminar el indulto presidencial.