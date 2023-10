El gobernador de la Región de La Araucanía señaló que a dos años de la implementación de la medida, los atentados en la zona no bajan. "La violencia no baja, los atentados no bajan, sí en la zona de Arauco y en la Región del Biobío, que hace que la cifra de la macrozona baje, pero la Región de La Araucanía se mantiene alta", dijo en Hoy Es Noticia.