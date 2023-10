Lorenzo Antillo, excandidato a presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) se refirió en CNN Chile a la exclusión de Chile en el Mundial 2023, hecho que calificó como “vergonzoso” y un “golpe duro a nuestro país”, esto no solamente porque no estaba enterado el presidente de la ANFP (Pablo Milad) ni el Gobierno, “sino que se puede pensar que a Chile se le utilizó“. En tanto, sobre el rol de Milad subrayó que “tiene que dar explicaciones contundentes sobre lo que pasó, y no solamente dar una conferencia tibia y declaraciones desafortunadas“.