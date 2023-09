En conversación con Hoy Es Noticia, la diputada del Partido Comunista y expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, se refirió a la agenda legislativa en materia de Derechos Humanos que impulsa el Gobierno. En ese sentido, la parlamentaria sostuvo que “yo no sé si hay algo que nos pueda satisfacer en algún momento plenamente, porque nada va a resarcir lo que hemos vivido, nada nos va a devolver a nuestros familiares. Lo que sí quiero señalar, es que es primera vez que un Gobierno envía una agenda de Derechos Humanos con cinco proyectos de ley que no son menores“. Respecto al levantamiento parcial del secreto Valech, Pizarro acotó que “quienes fuimos a prestar testimonio a esa comisión, nunca se nos consultó si queríamos esconder o reservar el nombre de los responsables. Y si hubo alguna persona, eso sin duda hay que respetarlo. Esto demuestra lo que hubo que hacer desde un inicio, no era necesario decretar 50 años de secreto para esconder el nombre de los responsables“.