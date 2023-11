La Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) presentó el viernes pasado los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc), que tiene por objetivo obtener información sobre la victimización de personas y hogares en todo Chile, así como la percepción de la inseguridad y la reacción frente a los delitos.

El diputado de Renovación Nacional (RN) y presidente de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton, se refirió al tema en conversación con Hoy Es Noticia.

“Según la Enusc, más del 90% de los chilenos vive con el temor a ser víctima de un delito (…) eso habla de la incapacidad del Estado en general de poder hacerse cargo de la seguridad de las personas, eso implica que hay que redoblar los esfuerzos“, sostuvo.

Ante esta problemática, el diputado se refirió al despliegue de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) como medida para enfrentar la crisis de seguridad.

“Las FF.AA. no cumplen labores de orden público, no están preparadas para ello. Tienen un fusil en sus manos y lamentablemente no tienen una preparación precisamente par resguardar el orden público, que implican muchas veces mecanismos de defensa distintos a ocupar el fusil”, indicó.

Sin embargo, el parlamentario manifestó su apoyo a esta posibilidad e hizo un llamado tanto al presidente de la República, Gabriel Boric, como a la ministra del Interior, Carolina Tohá, a no hacer caso omiso y a “abandonar un poco los sesgos o prejuicios que se pueden tener con las FF.AA. y solicitarles ayuda como con la Macrozona Sur”.

“No hay dotación suficiente para todo Chile, y eso es una realidad, pero quizás concentrarlos en ciertas zonas donde el delito está muy fuerte, sobre todo delitos de connotación social, los más violentos”, indicó.

Crisis migratoria y criticas al Gobierno

El parlamentario también se refirió a la reunión sobre seguridad que sostuvo con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y con otros parlamentarios, integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, dando a conocer sus críticas a la gestión del Ejecutivo sobre la crisis migratoria y de seguridad.

“Si no somos capaces de empujar esta agenda de seguridad, nos vamos a quedar entrampados en el dime y diré”, cuestionó.

En esa línea, el diputado precisó que “queremos que el Gobierno abandone esas posturas proteccionistas y condescendientes con la migración ilegal que tuvieron cuando eran oposición y que empiecen a ejecutar las órdenes de expulsión, porque precisamente el ingreso de migrantes ilegales está trayendo consigo al crimen organizado y al narcotráfico“.

Asimismo, Longton habló sobre el fallido vuelo de expulsión de migrantes indocumentados a Venezuela y la gestión que tuvo el Gobierno sobre este, asegurando que “esto debió haberse planificado con meses de antelación, no a tontas y locas por la presión que empezaron a tener“.

“Es incomprensible y solo denota que hay una falta de gestión y planificación por parte de este Gobierno”, puntualizó.