El Congreso aprobó por unanimidad el proyecto de ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, una iniciativa que permitirá exigir el pago de la pensión alimenticia con canales efectivos para hacer el cobro a quienes mantengan deudas. Teresa Valdés, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, conversó al respecto con CNN Chile en Noticias Express.

La experta calificó el acto como “un paso adicional” a la entrada en vigencia de la ley 21.389, que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

Lee también: Servel publicó lista de vocales de mesa reemplazantes: Consulta con tu RUT aquí

“Establece una serie de normativas, pero que quedan un poquitito débiles; en el sentido de que, si no hay mecanismos para identificarlos, quedan en el ‘veremos’. En cambio, esta nueva ley, lo que hace es establecer el mecanismo del pago permanente. Lo que pasó con los retiros. Esa es la idea, no que haya una situación tan extrema como lo que sucedió con la pandemia”, señaló.

Respecto a la ejecución de los pagos, explicó: “Este es un mecanismo que incentiva a judicializar. Los datos que se han dado es que el 80% de los casos no están al día; sin embargo, eso se refiere sólo a los casos que están judicializados. Este es un incentivo, porque muchas mujeres -son, en su mayoría, mujeres-, no recurren al tribunal, porque saben que da lo mismo, que no vale la pena”.

“Ahora, con esto, queda claro que sí vale la pena; que sí es necesario ir al Juzgado de Familia, porque este va a tener la tarea de identificar y buscar dónde están esos fondos”, explicó la profesional.