En una nueva edición de Influyentes, el director del Centro de Estudios Públicos (CEP), Leonidas Montes, abordó las figuras de los presidentes Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina, y su lugar como referentes en la derecha chilena.

“No creo que sea tan extremo. Bukele es una figura muy importante porque le tocó tomar un país en una crisis de seguridad extrema, nosotros no hemos llegado a tanto. Milei llegó en una situación económica que lleva más de 60 años en Argentina y nosotros tampoco hemos llegado a tanto. Son expresiones políticas más radicales, pero no creo que la derecha chilena se incline tan fácilmente hacia ambos. Obviamente son referentes, sin lugar a duda, pero yo no pondría a todos en el mismo saco, no me atrevería”, expresó.

En ese sentido, acotó que en Chile han emergido nuevos centros de estudio, por ejemplo, que “representan distintas sensibilidades que están muy presentes en el debate diario”.

“La batalla de las ideas se está dando con mucha fuerza dentro de este gran círculo que es la derecha”, opinó, añadiendo que hay algunos que son más libertarios, “otros más liberales, otros conservador, otros liberales clásicos, es una amalgama de distintas expresiones“.

En relación a las medidas que ha tomado el mandatario argentino para conducir la crisis económica, Montes dijo que “está tratando de hacer lo mismo que se hizo con el famoso Plan de Recuperación Económica en Chile en 1975, pero está lo increíble que lo está haciendo en una democracia, después de una crisis económica que Argentina viene sufriendo durante mucho tiempo”.

En esa época en Chile “había un déficit fiscal enorme”, y se llevó a cabo dicho plan, que fue “precisamente lo que está haciendo hoy Milei para tratar de salvar las finanzas públicas y la estabilidad económica de un país que está preso de una serie de irregularidades”, comentó.