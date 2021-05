La candidata a Gobernadora de la Región Metropolitana, Karina Oliva, analizó la actualidad política y anticipó cómo se vendrá la segunda vuelta de elecciones para el cargo que se postula, pactada para el próximo 13 de junio y donde competirá contra el DC Claudio Orrego.

En los comicios de la semana pasada, Oliva sacó la segunda mayor votación con 23,37% de los votos, siendo superada estrechamente por Orrego, que logró el 25,50% de los sufragios.

En conversación con CNN Chile y CHV Noticias, la militante del Frente Amplio se refirió a los apoyos que va a tener de parte diversas personas, entre los que está Pablo Maltés y donde Oliva aseguró que “fue el primero que me llamó”.

“(Me contactó) el mismo domingo una vez conocidos los resultados y esperamos tener una reunión esta semana, así también el Partido Ecologista Verde con Nathalie Joignant”, agregó la candidata.

En cuanto a la relación que tendrá con el resto de los municipios que no tendrán el mismo color político, en caso de ser electa, Oliva aclaró que “vamos a trabajar con todos los gobiernos municipales, locales de una manera horizontal. Por ejemplo, el municipio de Puente Alto está a cargo de Germán Codina, alguien que apoyó directamente a (la candidata) Catalina Parot de Chile Vamos, no haré diferencias con ellos o con los municipios de Santiago o Maipú”.

“Mi prioridad no es el alcalde en particular, mi prioridad serán las vecinas y vecinos de Puente Alto, y así mismo con La Granja, Peñalolén y Las Condes, de una manera en que también generemos una sintonía más distributiva que hoy no existe desde el Gobierno Regional”, añadió.

Primarias en la oposición

Además, la militante del Frente Amplio se refirió a las polémicas primarias que se darán en la oposición, donde solamente competirán Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (FA), tras la fallida integración de la candidata del Partido Socialista, Paula Narváez.

“Siempre dije que nunca pudiese haber exclusiones de ningún lado. Sin embargo, creo que la negociación es eso, una negociación. A mí me hubiese gustado que Paula (Narváez) hubiese participado, pero creo que eso es responsabilidad del Partido Socialista, acá uno nunca puede, en política, culpar a los demás”, dijo Oliva.

Aquí, sobre la consulta de si está con Gabriel Boric o Daniel Jadue, afirmó que “soy la única que tiene dos candidatos, porque mantengo una relación abierta con ambos. Mi responsabilidad hasta este momento es potenciar las primarias y lograr hacer que la mayor cantidad de gente pueda participar. Voy a hacer campaña con los dos”.

Las manifestaciones en Plaza Italia

Finalmente, la candidata a gobernadora por la Región Metropolitana abordó las manifestaciones que se dan casi todas las semanas en el centro de Santiago, donde aclaró que el cargo no tiene atribuciones sobre Carabineros, ya que esas se mantienen en el delegado presidencial.

“Sí vamos a jugar un rol político, porque creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido con este gobierno a nivel nacional, es que todos los problemas políticos que la ciudadanía manifiesta en las calles, terminan en el orden público. Entonces vamos a trabajar en la reconstrucción de la Plaza de la Dignidad, donde exista un memorial de la víctimas por la revuelta social…no puede ser que las instituciones sean cada día más enemigas de la ciudadanía”.