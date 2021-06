La carrera por las gobernaciones regionales retomó su marcha en aquellas regiones donde no hubo una victoria en primera vuelta, pasando a disputar la gran mayoría una segunda.

En el caso de la Metropolitana, Claudio Orrego (DC) y Karina Oliva (Comunes) deberán salir en busca de los votantes que ya le dieron su respaldo, pero también de aquellos que quedaron en la otra vereda política.

En Aquí Se Debate, la candidata del Frente Amplio aseguró que ella representa una nueva forma de hacer política, en contraposición a lo que simbolizaría quien fuera candidato en las primarias presidenciales de 2013.

“El proyecto político que representa hoy día Claudio, que es prácticamente la mezcla perfecta, por ejemplo en seguridad, de Catalina Parot y Rojo Edwards, te dice que el proyecto que se tiene es el más antiguo, el que representa posiciones más conservadoras donde la ciudadanía no participa, delibera”, comentó Oliva.

“Me llama la atención que alguien que se dice de la nueva política lo primero que hace cuando faltan argumentos es hacer caricaturas”, dijo por su parte Orrego. “La gente sabe lo que yo he hecho en materia de seguridad, no solamente en mi programa, que a diferencia del de Karina no fue hecho entre cuatro paredes sino con más de 10 mil vecinos”.

Finalmente, el ex intendente señaló que no le “temblaría la mano” frente al narcotráfico que azota la región y que durante su paso por la gobernación de la Metropolitana realizó avances en materia de seguridad.