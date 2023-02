El jugador de fútbol de Everton de Viña del Mar, Julio Barroso, conversó con CNN Deportes acerca de su presente deportivo en el club viñamarino, sus inicios en el deporte mundial y su salida de Colo Colo, el comandante Barroso declaró que: “no era la salida que esperaba (…) creo que no lo merecía”. El excapitán del cacique anuncio su retiró del fútbol profesional en 2022 y cuando finalice la presente temporada colgará los botines. “Al darlo todo, no siento que después de terminar este año deba dar más nada”, concluyó.