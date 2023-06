En conversación con Hoy Es Noticia, el alcalde de Curacaví, Juan Pablo Barros, se refirió al eventual cierre de la Ruta 68 ante los anegamientos por el sistema frontal. En ese sentido, señaló que “esto va a depender mucho si va a seguir lloviendo o no. En la última actualización se había visto una pequeña disminución en el flujo“. Asimismo, y ante el inminente corte de agua en la RM, el jefe comunal manifestó que “entendemos que esta es una situación de turbiedad del Río Mapocho que no pasa por Curacaví. No tenemos ese riesgo, pero siempre vamos a estar en disposición”.